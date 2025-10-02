В Бразилия освобождават средната класа от данък върху доходите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камарата на депутатите (Долната камара на бразилския парламент - бел. ред.) одобри освобождаването от данък върху доходите на средната класа, предложено от правителството на президента Луиз Инасио Лула да Силва въпреки съпротивата на пазарите, информира Франс прес, цитирана от БТА.

Одобреният от депутатите текст разширява необлагаемия праг за доходите до лица, които получават по-малко от 5000 реала месечно (800 евро). В момента освобождаването важи само за тези с доход под 3000 реала (480 евро) месечно.

Според правителството около 16 милиона бразилци няма да плащат този данък през 2026 г., ако предложението бъде прието. За да се компенсира спадът в постъпленията, проектът предвижда увеличение на данъците за хората, които печелят над 50 000 реала месечно (7995 евро).

В тази категория попадат 140 000 души, които в момента плащат средно данък от 2,5 на сто върху доходите. Увеличението ще бъде постепенно, като ставката ще достигне 10 на сто.

Текстът, който сега трябва да бъде внесен във Федералния сенат (Горната камара на парламента - бел. ред.), бе приет единодушно.

Опозицията, водена от партията на крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро, също гласува в подкрепа на инициативата, въпреки несъгласието си с облагането на най-високите доходи.

Тази мярка, популярна сред електората на лявото правителство на Лула, беше приета отрицателно от пазарите при първоначалното ѝ представяне миналата година, като доведе дори до историческа девалвация на реала.