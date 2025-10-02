Основателят на „Телеграм“: Опитаха се да ме отровят през 2018г.

Инцидентът е съвпаднал с периода, в който няколко държави, включително Русия, са правили опити да забранят приложението

Основателят на „Телеграм" Павел Дуров разкри, че е преживял опит за отравяне през пролетта на 2018 г. По думите му, досега е пазил мълчание за случая, за да се съсредоточи върху бизнес приоритетите си. Това сподели той в подкаста на Лекс Фридман.

Дуров разказа, че е усетил силни болки по цялото тяло, след като се е прибрал в наетия си дом и е забелязал „странен съсед", оставил предмет пред вратата му. „Това беше единственият момент в живота ми, когато си помислих, че умирам", призна предприемачът.

На следващия ден той се е събудил на пода, без да може да се изправи, и със спукани кръвоносни съдове. В продължение на две седмици не е бил в състояние да се движи. „Никога не съм говорил публично за това, защото не исках хората да изпадат в паника", поясни Дуров.

Инцидентът е съвпаднал с периода, в който той е търсел финансиране за блокчейн проекта си TON, докато няколко държави, включително Русия, са правили опити да забранят приложението „Телеграм". Москва окончателно се отказа от намеренията си да национализира платформата през 2020 г.

Павел Дуров не каза къде се е случил предполагаемият опит за отравяне. През 2017 г. руският предприемач се мести да живее в Дубай, където е обитавал различни имоти под наем.

Разследващият журналист Христо Грозев заяви, че симптомите, описани от Дуров, са съвместими с отравяне с нервнопаралитично вещество. Българският журналист разследва отравянето на Сергей и Юлия Скрипал във Великобритания през 2018 г. и отравянето на критика на Кремъл Алексей Навални през 2020 г. за разследващата агенция с отворен код Bellingcat.

В интервюто си Дуров казва още, че при опита за отравянето му, е изпитвал силна болка, прогресивна загуба на зрение и слух, изключително затруднено дишане и непоносима слабост.

Христо Грозев призова Дуров да разкрие повече подробности за опита си за отравяне, "за да може да се разбере какво се е случило с него и кой стои зад този опит за отравяне".

Павел Дуров има гражданство на Франция и Обединените арабски емирства. Той беше арестуван в Париж през 2024 г., след като отказа на френските власти достъп до съдържание в "Телеграм". По-късно 40-годишният милиардер беше освободен под гаранция, но му беше забранено да напуска Франция.