Украйна: Токът тръгна, няма изтичане на радиация от Чернобил

Чернобил - взривеният реактор

       Електрозахранването на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно около 23 ч. снощи, е напълно възстановено, предаде Укринформ, позовавайки се на украинското министерство на енергетиката.

"Електрозахранването във всички съоръжения на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно заради вражески обстрел на инфраструктурата в град Славутич, беше напълно възстановено", се казва в изявлението, съобщава БТА.

Нивата на радиация на мястото остават в рамките на допустимите граници и няма заплаха за населението.

"Благодаря на нашите работници в енергетиката за тяхната бърза и ефективна работа! Вашите усилия гарантират безопасността на цяла Украйна и Европа", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

