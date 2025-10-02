ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднало дърво затруднява движението по пътя Смолян...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21414609 www.24chasa.bg

Украйна призова ЕС да отвори първата преговорна глава за членство

1320
Украинският президент Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е завършила законодателния си процес за проверка и е готова да отвори първата преговорна глава за членство в Европейския съюз, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Нуждаем се от реален прогрес. Украйна приключи процеса по наблюдение, готови сме да отворим първия клъстер и това трябва да се направи точно, както е договорено", подчерта Зеленски в реч по време на среща на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген.

Той освен това призова останалите участници в срещата – лидерите на страните членки на ЕС – да подкрепят Молдова и страните от Западните Балкани по пътя им към членство в ЕС.

Украинският президент Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание