Путин се среща с отстранения президент на Република Сръбска Додик в Сочи

Руският президент Владимир Путин ще разговаря с отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик в руския град Сочи днес, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от сръбската агенция ТАНЮГ и руската ТАСС.

Песков уточни, че срещата ще се проведе след панел на Международния дискусионния клуб „Валдай" в Сочи, в който руският президент участва, съобщи Спутник, цитирана от БТА.

"Днес той (Путин) ще се срещне с Додик. Те се срещнаха наскоро и продължават активния си диалог. Все още има много теми за обсъждане", каза говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

Додик преди това обяви, че днес ще се срещне с Путин, който ще бъде основен лектор на 22-рата среща на Международния дискусионен клуб „Валдай".

Република Сръбска е без президент от 18 август, когато Съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия да прекрати мандата на Милорад Додик, след като той беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната. Присъдата на Додик е една година затвор и забрана да заема държавни длъжности за шест години. Той откупи годината затвор, тъй като законът го разрешава.

Парламентът на Република Сръбска насрочи референдум за 25 октомври, на който гласоподавателите да бъдат попитани дали съдебното решение за отстраняване на Додик трябва да бъде спазено. На 23 ноември ще се състоят избори за президент.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), тя е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Шестдесет и шест годишният Додик, известен с проруските си и националистически позиции, заема високи държавни длъжности от почти 30 години. Той спечели последните президентски избори в Република Сръбска през 2022 година. През последното десетилетие Додик се застъпва за отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина и обединението ѝ със Сърбия, отбелязва Ройтерс.