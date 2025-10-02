Двама са загинали при нападението пред синагога в Манчестър, трима остават в тежко състояние

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души загинаха след нападение с кола и нож пред синагога в Манчестър, пише Би Би Си.

Трето лице, за което се смята, че е заподозряното, вероятно е мъртво, след като е било простреляно от полицията.

Полицията твърди, че състоянието на заподозрения не може да бъде потвърдено поради „подозрителни предмети, намерени върху него", като на мястото на инцидента е пристигнала екип за обезвреждане на бомби.

Трима други граждани са в тежко състояние, като полицията съобщава, че „голям брой хора" са се молели в синагогата – днес е Йом Кипур, най-свещеният ден в еврейския календар.

Полицията е била извикана в синагогата в Хитон Парк в 09:31 часа по Британско лятно време от човек, който е видял кола да се врязва в граждани и един мъж да бъде намушкан.

Свидетел разказва, че полицията е дала на заподозрения „няколко предупреждения – той не е послушал, затова са открили огън".

Кир Стармър е прекратил преждевременно посещението си в Дания и казва, че в синагогите в цялата страна ще бъдат разположени допълнителни полицейски сили.