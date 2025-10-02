"Дейли мейл": Опитаха да отровят Башар Асад в Москва

Бившият президент на Сирия Башар ал-Асад е бил приет в болница. Според източници на "Дейли мейл" става дума за опит за отравяне.
Асад е в Москва, където получи политическо убежище, след като беше свален от власт преди 10 месеца.
Сирийската обсерватория за правата на човека заяви, позовавайки се на „частен източник", че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник.
Според информацията Асад „е бил отровен" и мотивът зад операцията по убийството е бил „да се компрометира руското правителство и да се обвини в съучастие" в неговата смърт.
В доклада се посочва, че състоянието на Асад в момента е „стабилно".
Твърди се, че само брат му Махер Асад е получил разрешение да го посети в болницата в рамките на мащабна операция по осигуряване на сигурността.
Руското правителство до момента не е коментирало твърденията.
По-ранни непотвърдени информации сочеха, че той е бил приет в болница в „критично състояние след отравяне".
Новата власт в Сирия настоява за екстрадицията на Асад, като досега Русия е отказвала.
Путин лично предостави убежище на Асад, заедно с членове на семейството му и съратници от режима.
60-годишният Асад не е бил виждан на публично място от пристигането си в Русия и се предполага, че е под строга охрана от руските тайни служби.