"Дейли мейл": Опитаха да отровят Башар Асад в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият президент на Сирия Башар ал-Асад е бил приет в болница. Според източници на "Дейли мейл" става дума за опит за отравяне.

Асад е в Москва, където получи политическо убежище, след като беше свален от власт преди 10 месеца.

Сирийската обсерватория за правата на човека заяви, позовавайки се на „частен източник", че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник.

Според информацията Асад „е бил отровен" и мотивът зад операцията по убийството е бил „да се компрометира руското правителство и да се обвини в съучастие" в неговата смърт.

В доклада се посочва, че състоянието на Асад в момента е „стабилно".

Твърди се, че само брат му Махер Асад е получил разрешение да го посети в болницата в рамките на мащабна операция по осигуряване на сигурността.

Руското правителство до момента не е коментирало твърденията.

По-ранни непотвърдени информации сочеха, че той е бил приет в болница в „критично състояние след отравяне".

Новата власт в Сирия настоява за екстрадицията на Асад, като досега Русия е отказвала.

Путин лично предостави убежище на Асад, заедно с членове на семейството му и съратници от режима.

60-годишният Асад не е бил виждан на публично място от пристигането си в Русия и се предполага, че е под строга охрана от руските тайни служби.