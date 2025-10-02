ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паднало дърво затруднява движението по пътя Смолян...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21415523 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разлюля Истанбул, усети се и у нас

Нахиде Дениз, БТА

3424
СНИМКА: НИГГГ-БАН

Земетресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Усети се особено осезаемо в азиатската част на Истанбул. Трусът бе кратък, няколко секунди, и предизвика силна паника, много хора излязоха на улицата.

Трусът е усетен и в Бургаско за кратко.

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5,0 по Рихтер на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.

Не се съобщава за пострадали и разрушения, но много хора са навън, по улиците, от страх да не последва нов трус.

СНИМКА: НИГГГ-БАН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание