Крал Чарлз III: Дълбоко шокиран и натъжен съм от нападението в Манчестър

Крал Чарлз III заяви, че е "дълбоко натъжен" от днешното нападание пред синагога в английския град Манчестър. При него бяха убити двама души, а трима бяха тежко ранени в деня на еврейския празник Йом Кипур, съобщи Франс прес.

"Съпругата ми и аз сме дълбоко шокирани и натъжени от ужасната атака в Манчестър, особено в този толкова важен за еврейската общност ден", заяви монархът.

"Нашите мисли и молитви в този момент са за всички хора, засегнати от този ужасен инцидент", добави той.

Лондонската полиция обяви днес, че е разположила допълнителни служители около синагогите и обектите на еврейската общност в Лондон след смъртоносната атака в синагога в Манчестър по-рано днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Полицията каза, че няма признаци за повишено ниво на заплаха в британската столица, но е взела предпазни мерки.

„Въпреки че нищо не подсказва, че има повишена заплаха за Лондон, ние сме разположили допълнителни ресурси в районите около синагогите, други обекти на еврейската общност и в районите със значително еврейско население", се казва в публикация на полицията в „Екс".

Малко по-късно британската полиция потвърди смъртта на трима души, включително на нападателя, след атаката край синагога в Манчестър днес, предаде Ройтерс.

Трима човека са били ранени, се казва в изявлението, цитирано от Асошиейтед прес.