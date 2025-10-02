Най-малко 36 станаха загиналите при срутването на църква в Етиопия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 36 души са загинали, а над 200 са били ранени по време на празник в Централна Етиопия, след като дървено скеле се срути в строяща се църква, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Инцидентът станал вчера, когато временното дървено съоръжение не издържало под тежестта на вярващите, събрали се в църквата "Менджар Шенкора Арерти Мариам" в региона Амхара.

Броят на жертвите може да се увеличи, тъй като някои от ранените са в тежко състояние, допълни местният полицейски началник Ахмед Гебейеху.

"Причината за трагедията беше срутването на скелето. То буквално смачка хората под него. Тези, които бяха по-далеч от него, успяха да избягат, но онези в средата загинаха", разказа оцелелият Тадесе Тесфайе.