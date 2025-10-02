ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев: С програмата "ДОМИНО 2" ще мотиви...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21415783 www.24chasa.bg

Най-малко 36 станаха загиналите при срутването на църква в Етиопия

1368
Строящата се църква Снимка: Ройтерс

Най-малко 36 души са загинали, а над 200 са били ранени по време на празник в Централна Етиопия, след като дървено скеле се срути в строяща се църква, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Инцидентът станал вчера, когато временното дървено съоръжение не издържало под тежестта на вярващите, събрали се в църквата "Менджар Шенкора Арерти Мариам" в региона Амхара. 

Броят на жертвите може да се увеличи, тъй като някои от ранените са в тежко състояние, допълни местният полицейски началник Ахмед Гебейеху.

"Причината за трагедията беше срутването на скелето. То буквално смачка хората под него. Тези, които бяха по-далеч от него, успяха да избягат, но онези в средата загинаха", разказа оцелелият Тадесе Тесфайе.

Строящата се църква Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание