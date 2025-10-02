ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Унищожиха дрона камикадзе, намерен близо до турския град Трабзон

Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

Украинският морски дрон камикадзе, който във вторник бе открит от рибари във водите на Черно море край турския град Трабзон, е бил унищожен от сапьори, съобщиха представители на турското министерство на отбраната, цитирани от сайта Хаберлер и БТА. 

„Морският дрон, за който се смяташе, че съдържа взривни вещества, беше унищожен от сапьорските екипи, които изпратихме в региона. Както се вижда от този инцидент, всички наши граждани, особено нашите рибари, които видят и открият подозрителни предмети, трябва да бъдат внимателни и да информират незабавно нашите служби за сигурност“, заяви представител на Министерството на брифинг по-рано днес. 

Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

