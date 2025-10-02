Кьовеши даде пресконференция за случаите, които разследва в Гърция

Много съм горда от работата на офиса на Европейската прокуратура в Гърция, заяви днес на пресконференция в Атина европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

Тя се спря подробно на случаите, които службата ѝ разследва в страната като злоупотребите със земеделски субсидии, железопътната катастрофа в прохода Темпе през 2023 г. и операцията „Калипсо“ срещу незаконен внос, предимно от Китай, през европейски пристанища, сред които и Пирея.

Във връзка със скандала с гръцката Организация за плащания и контрол на общностните субсидии (ОПЕКЕПЕ) и злоупотребите със земеделски субсидии Кьовеши каза, че в продължение на много години някои са крали европейски пари, които „би трябвало да подпомагат честни земеделци, за да обработват тази чудесна страна, а не (да отиват) за вили и скъпи коли“.

„ОПЕКЕПЕ стана абревиатура на непотизма, корупцията и неефективната държава. Дойде време да изчистим авгиевите обори“, каза Кьовеши и допълни, че това не е изолиран случай и че корупция със селскостопанските субсидии има и в други страни членки на ЕС.

За операцията за пресичане на незаконния внос, при която бяха конфискувани хиляди контейнери, за които не са платени данъци и мита, тя отбеляза, че „съществува нашествие от престъпни организации от Китай“ и предупреди, че са нужни координирани действия, защото „трябва да направим нещо не само в Пирея, но и по всички пристанища“.

Само в Пирея в рамките на разследването бяха конфискувани 2534 контейнера на стойност около 250 млн. евро. Кьовеши определи операцията „Калипсо“ като „много голям успех“, който трябва да бъде превърнат в „рамка за системно сътрудничество.“

Кьовеши подчерта, че корупцията в никакъв случай не е само гръцки феномен. „Целта е това, което става тук, да се случи навсякъде. Говорим за един друг свят, измамите с ДДС и счетоводните измами са се превърнали в най-печелившата престъпна дейност в Европа“, заяви Кьовеши.

Що се отнася до челния сблъсък на два влака край Лариса през 2023 г., в който загинаха 57 души, Кьовеши каза, че в преписката са се озовали имена на министри и изрази неудовлетворение от гръцкия Закон за отговорността на министрите и чл. 86 от конституцията на страната, според който само парламентът може да упражнява наказателно преследване срещу министри за евентуални престъпления, извършени при изпълнение на задълженията им. „Тази трагедия можеше да бъде избегната (…) Единственият начин да затворим тази рана е правораздаването, но заради член 86 това не се случи“, каза Кьовеши.

„Имаме два случая, ОПЕКЕПЕ и Темпе, в които член 86 попречи на разследването ни. Единственият начин е да го променим. От вчерашната ми среща с (гръцкия министър на правосъдието Йоргос Флоридис) разбрах, че гръцкото правителство подкрепя тази инициатива“, заяви европейският главен прокурор.

Тя предупреди и срещу опитите за намеса в работата на европейската прокуратура. „Това не е риалити шоу, не изкарвайте свидетелите да говорят по телевизията, за да слушат виновните това, което не трябва да знаят! Офисът на европейската прокуратура не е чужда институция. Ние сме тук, за да останем въпреки опитите за сплашване. Предупреждавам всички, които имат намерение да се намесват в нашата работа“, каза Кьовеши.

Тя определи като „изключителна“ вчерашната си среща с гръцкия министър на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис, пише БТА.

Освен с Флоридис и Хрисохоидис, вчера в Атина европейският главен прокурор разговаря и с гръцкия министър на финансите Кириакос Пиеракакис.

Кьовеши съобщи още, че никога не се е срещала с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.