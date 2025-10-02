ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виктор Орбан: ЕС реши, че ще ходи на война

3364
Виктор Орбан Снимка: Ройтерс

Европейският съюз реши, че ще ходи на война, заяви днес в Копенхаген унгарският премиер Виктор Орбан, като допълни, че това е „лошо както за Унгария, така и за самия ЕС“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Говорейки пред репортери преди срещата на върха на Европейската политическа общност, Орбан заяви, че ще предложи неговата управляваща партия ФИДЕС ще започне подписка в Унгария, „насочена срещу военните планове на Брюксел“.

Както първият ден на срещата, така и вторият „няма да бъде лесен – на практика всички предложения са насочени към война“, заяви премиерът.

„Нека дадем на Украйна повече пари за война, да им дадем повече оръжие, да ускорим влизането им в ЕС“, заяви Орбан, говорейки за предложенията. „Всичко е за войната“, допълни той.

Според Орбан ЕС е „представил военната си стратегия как да победи Русия“. „Тя може да те накара да настръхнеш – лоша е за Унгария, мисля, че е лоша и за ЕС, но натискът е огромен“, допълни той.

Отговаряйки на въпрос, Орбан заяви, че е отхвърлил предложение за промяна на правните процедури за присъединяване към ЕС. Той отбеляза, че настоящата система изисква единодушно съгласие от страните членки за отваряне на преговорите глави на страната кандидат.  Предложението е целяло да премахне принципа на единодушие и да го замени с квалифицирано мнозинство, докато приключването на преговорите отново е щяло да изисква единодушие, заяви Орбан.

Промяната на тези правила също изисква единодушие, заяви Орбан, като допълни, че Унгария не е дала съгласието си.

