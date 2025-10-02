Израел: Нито един кораб от флотилията не е успял да пробие блокадата на Газа

Израел заяви, че нито един от корабите от флотилията за Газа не е успял да пробие блокадата, наложена на палестинската територия, след като в Средиземно море бяха задържани почти всички кораби, превозващи пропалестински активисти и хуманитарна помощ, предаде Франс прес.

"Нито една яхтите на "Хамас-Сумуд" не успя в опита си да влезе в зона на активни военни действия или да пробие законната морска блокада", заяви израелското министерство на външните работи в съобщение. "Последният кораб остава на разстояние", според същия източник, пише БТА.

Ако този кораб "се приближи, неговият опит да влезе в зона на активни военни действия и да преодолее блокадата също ще бъде предотвратен", добави министерството.