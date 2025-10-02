Арестуваха 4-има полицейски шефове в Сърбия заради изчезнали 500 пушки, пистолети и боеприпаси

Четирима полицейски ръководители в Ниш и Долевац, в Южна Сърбия, са отстранени от работа вчера и срещу тях са образувани дисциплинарни производства във връзка с изчезването на оръжия от полицейското управление в Долевац, предават сръбските медии.

Според твърдения в медиите са изчезнали над 500 функциониращи оръжия, предадени от граждани на полицията, включително пистолети, пушки и боеприпаси.

Министерството на вътрешните работи на Сърбия обяви, че процедурата е започната поради тежко нарушение на служебните задължения.

Дисциплинарното производство е образувано срещу началника на полицейското управление в Ниш, началника на полицейското управление в Долевац, командира на полицейското управление в Долевац и изпълняващия длъжността началник на отдела за административни дейности в полицейското управление в Ниш. Новият началник на полицейското управление в Ниш е подполковник Боян Джорджевич, съобщи на сайта си сръбското министерство на вътрешните работи вчера.

Подобен инцидент се случи миналата година - 272 пистолета бяха откраднати от полицейското управление в една от петте Нишки общини - Пантелей. Полицията така и не обясни случая, а заподозреният в кражбата полицай е арестуван в Черна гора, но е обвинен само за изчезването на три пистолета, припомня регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

След войните в бивша Югославия в Сърбия са давани няколко амнистии за огнестрелни оръжия, в рамките на които са предадени над 100 000 нелегално притежавани оръжия, сочат данни на неправителствени организации.

В две от страните от Западните Балкани - Сърбия и Черна гора - хората притежават най-много оръжия в Европа – там се падат по 39 броя огнестрелно оръжие на 100 жители, което означава, че във всеки дом има по поне по едно оръжие, показват още представените данни.

За много граждани на Сърбия и Черна гора оръжията са част от местната традиция и ежедневието и представляват признак на власт и уважение, казва Предраг Петрович от неправителствената организация "Белградски център за политика за сигурност", цитиран от сръбски медии.