Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди действията на Израел срещу флотилията „Глобъл Сумуд“, която превозва хуманитарна помощ за Газа, и подчерта подкрепата на Анкара за участниците в нея, предаде ТРТ Хабер.

Флотилията „Глобал Сумуд“ беше пресрещната от израелски кораби в международни води снощи, а сили на Израел се качиха на борда на няколко плавателни съда с активисти.

„Осъждам вандализма срещу флотилията „Сумуд“, която си е поставила за цел да привлече вниманието към варварството в Газа, където децата гладуват, и да достави хуманитарна помощ на потиснатите палестинци“, каза днес Ердоган, като подчерта, че правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, което Ердоган определи като „геноцидно“ – „не толерира появата на подобна възможност (за доставяне на хуманитарна помощ), камо ли установяването на мир“.

„Турция е с всички пътници на надеждата на флотилията „Сумуд“, която изразява колективната съвест на човечеството. Нашите съответни звена следят развитието на ситуацията и вземат необходимите предпазни мерки, за да предотвратят всякаква вреда за активистите и нашите граждани, които са част от флотилията“, допълни още Ердоган, предаде БТА.

По-рано днес министерството на външните работи на Турция също излезе с изявление, в което осъди действията на Израел срещу флотилията „Сумуд“ и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право.

Турската делегация във флотилията съобщи днес, че е 38 турски активисти са били задържани "нелегално" от израелските сили за сигурност по време на снощната атака срещу хуманитарния конвой, плаващ към Газа, предаде изданието "Тюркийе тудей".