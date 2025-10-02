Най-малко 14 ирландци са задържани при спирането на флотилията "Сумуд"

Най-малко 14 ирландски граждани бяха задържани, след като Израел спря флотилията „Глоубъл Сумуд“, пренасяща помощ за ивицата Газа, съобщи ирландският вицепремиер и външен министър Саймън Харис, цитиран от ДПА. Той допълни, че присъствието на още двама тепърва предстои да бъде потвърдено и че сред задържаните няма пострадали.

Междувременно премиерът Михол Мартин заяви, че подобни действия в международни води са нарушение на международното право.

Плавателните съдове са плавали в международни води северно от Египет и са навлезли в това, което активисти и други наричат ​​„опасна зона“. Макар и това да са международни води, в тях израелските военноморски сили и преди е спирал други съдове, опитващи се да пробият блокадата му, а флотилията „Глоубъл Сумуд“ е била предупредена да не навлиза там.

Сенаторът от ПП „Шин Фейн“ Крис Андрюс е сред задържаните.

„Израел трябва да си плати за това, което прави. Ирландия е с народа на Газа и Палестина. Ние сме против геноцида, окупацията и жестокостта“, заяви партийният лидер Мери Лу Макдоналд пред репортери.

Външният министър Саймън Харис заяви, че е наредил действията на израелските власти да бъдат осъдени по най-категоричен начин и да се подчертае, че Дъблин очкава от Израел пълно спазване на правата на гражданите му, пише БТА.

„Ирландия подписа съвместно изявление, в което припомня, че всяко нарушение на международното право и правата на човека на участниците във флотилията, включително атаки срещу кораби в международни води или незаконно задържане, ще доведе до подвеждане под отговорност“, заяви той. „Нека бъда ясен: това са ирландски мъже и жени, които са искали да предоставят помощ, които са действали по съвест и които сега се намират в несигурни и потенциално опасни условия“, допълни той.

Втора флотилия ще отпътува за Газа през следващите дни, като се очаква на борда да има още ирландски граждани.