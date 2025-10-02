ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН: Прехващането на насочилата се към Газа флотилия разширява незаконната блокада

1120
ООН Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Прехващането в международни води на граждански кораби с хуманитарна помощ, пътуващи към Газа, разширява незаконната блокада на ивицата, заяви Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Като окупационна сила, Израел трябва да осигури храна и медицински материали за населението в максимална степен с наличните средства или да се съгласи и да улесни безпристрастни хуманитарни програми за помощ, които да се осъществяват бързо и безпрепятствено", заявява говорителят Тамин ал Кетан в имейл до Ройтерс.

Той също така призовава Израел да зачита правата на задържаните лица, включително правото им да оспорят законността на задържането си.

Белгийският външен министър Максим Прево заяви днес, че е извикал израелската посланичка във външното министерство след задържането на седем белгийски граждани, отбелязва Франс прес. Те са се намирали на плавателен съд от прехванатата от Израел флотилия, отплавала за Газа.

"Начинът, по който са били задържани [...] и мястото, в международни води, са неприемливи, поради което извиках посланичката", заяви той пред белгийския парламент.

ООН

