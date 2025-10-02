ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шведският премиер: Със Зеленски обсъдихме изтребителите „Грипен“

Шведският изтребител "Грипен"

Шведският премиер Улф Кристершон съобщи, че той и украинският президент Володимир Зеленски са разговаряли за шведските изтребители „Грипен“ по време на срещата на европейските лидери в Копенхаген, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Обсъдихме продължаващото сътрудничество за развитието на бъдещата отбрана на Украйна, включително противовъздушната, както и украинския интерес към изтребителите „Грипен“, заяви Кристершон в социалната мрежа „Екс“.

Швеция обсъжда изпращането на „Грипен“ на Украйна и не изключва такава възможност.

