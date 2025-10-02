Стена от дронове и космически щит в стратегията на Европа за защита от Русия (Обзор)

Европейска стена от дронове, въздушен и космически щит са част от мерките срещу Русия, които лидерите на ЕС и Великобритания се разбраха да разработват на неформална среща в сряда. Тя се проведе в датската столица Копенхаген, а неин домакин бе премиерката на страната Мете Фредериксен.

Срещата, на която България представи премиерът Росен Желязков, бе предизвикана от все по-честите опити на Москва да нарушава европейското въздушно пространство.

Централно място в дискусиите зае темата за подсилването на източния фланг на съюза, в който попада и България. За целта ще се създаде програма за наблюдение на сигурността на района.

“Трябва да разглеждаме външните си граници като общи - на изток, на север, на юг и на запад. За всички основната заплаха, пред която сме изправени в момента, идва от Русия и особено от източния фланг”, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

Що се отнася до стената от дронове и щитовете, те все още са в начален етап на развитие. Очаква се до края на октомври Брюксел да представи пътна карта за отбранителна готовност на Европа до 2030 г. В нея се очаква да има повече информация как ще изглеждат въпросните отбранителни съоръжения.

Въпреки това Мете Фредериксен се опита да даде повече подробности.

“Трябва да засилим производството на дронове, но и възможностите си за борба с тях. Това включва изграждането на европейска мрежа от мерки, които могат да откриват и неутрализират проникване на вражески безпилотни апарати. Трябва да създадем екосистема, която ще позволи на Европа да разработва авангардни решения срещу дронове, вдъхновени от това, което вече правят в Украйна”, каза тя.

Макар че евролидерите демонстрираха завиден консенсус в Копенхаген, срещата им не мина без спорове.

Един от основните проблеми, по които те не успяха да се споразумеят, е как да се дадат на Украйна замразените руски капитали в белгийската финансова институция Euroclear. Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен предложи те да се “преобразуват” в заем чрез специален договор, за да се избегне потенциално престъпление.

Това обаче не се хареса на Белгия, която изрази тревога, че може да стане жертва на множество съдебни искове от страна на Русия.

Друг обект на спорове бе предложението на Коща да се премахне изискването за абсолютно мнозинство при приемането на нови членове в съюза. То срещна яростната критика на унгарския премиер Виктор Орбан, според когото това е опит да се избегне ветото на Будапеща за членството на Украйна.

Освен това Орбан беше и единственият лидер, който се възпротиви на мерките за отбрана на ЕС. Консервативният лидер ги окачестви като военна стратегия за победа над Русия.С

