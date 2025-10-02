Филе от Турция и рулца от Китай свалиха еко статута на ресторанта в парламента във Виена

Ресторантът в сградата на парламента във Виена е загубил австрийския си екосертификат заради чуждестранни продукти, предлагани в менюто. Това съобщава изданието "Фалтер", цитирано от БТА.

В ресторантът се хранят народните избраници, но е отворен и за посетителите на историческата сграда като туристи. Австрийският екосертификат е едно от изискванията към фирмите участници в търг за спечелване на престижния обект. Фактурите, прегледани в хода на разследване по сигнал за неспазване на изискванията за регионалност и устойчивост са показали, че закупените на едро продукти не отговарят на съответните стандарти.

Според седмичника ресторантът използвал филе от ципура от Турция, бяла риба от Казахстан, скариди от Бангладеш, говеждо от Нидерландия и пролетни рулца от Китай – в нарушение на изискванията за регионалност и биокачество. За предполагаемото нарушение може да бъде наложена глоба в размер на 5000 евро.

От дирекцията на парламента е било заявено, че се прави проверка дали неспазването на правилата е умишлено. Екосетификатът се присъжда от Министерството на земеделието, а процесът се координира от Асоциацията за потребителска информация.

В писмено изявление ресторантът заявява, че възприема обвиненията много сериозно. Споменатите случаи се отнасят за отделни продукти, представляващи 1,8 процента от вложените в кухнята храни, и не отразяват ежедневната практика на пазаруване.

Ресторантът е предприел мерки за корекция – премахнал е съответните продукти от менюто, въведени са строги вътрешни контролни механизми за доставки, направено е обучение по устойчивост и е създаден задължителен правилник.