ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С преобладаващ растеж приключи борсовата търговия ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21417730 www.24chasa.bg

Премахнаха кирилските букви от името на град в Косово, замениха ги с латински (Видео)

1620
Новите букви от името на града Кадър: Екс/Kontakt Plus

Кирилските букви от надписа на етнически разделения град Митровица в Северно Косово днес са били премахнати и заменени от латински. Това съобщава Косовското радио и телевизия, цитирано от БТА.

По информация на Косовското радио и телевизия същевременно в спортната зала на града са били премахнати стари седалки, които са били с цветовете на сръбското знаме (синьо, бяло и червено), и на тяхно място са поставени нови зелено-бели седалки, символизиращи цветовете на общинския герб.

Етническите сърби представляват около пет процента от населението на Косово, което по последни данни е около 1,8 милиона души. По-голямата част от тях живеят в северните косовски общини Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица. Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово, а косовските сърби все още смятат Белград за своя столица. Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Новите букви от името на града Кадър: Екс/Kontakt Plus

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание