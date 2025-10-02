Премахнаха кирилските букви от името на град в Косово, замениха ги с латински (Видео)

Кирилските букви от надписа на етнически разделения град Митровица в Северно Косово днес са били премахнати и заменени от латински. Това съобщава Косовското радио и телевизия, цитирано от БТА.

По информация на Косовското радио и телевизия същевременно в спортната зала на града са били премахнати стари седалки, които са били с цветовете на сръбското знаме (синьо, бяло и червено), и на тяхно място са поставени нови зелено-бели седалки, символизиращи цветовете на общинския герб.

Етническите сърби представляват около пет процента от населението на Косово, което по последни данни е около 1,8 милиона души. По-голямата част от тях живеят в северните косовски общини Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица. Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово, а косовските сърби все още смятат Белград за своя столица. Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.