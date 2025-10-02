САЩ отказаха молбата за убежище на погрешно депортиран мигрант

Имиграционен експерт на министерството на правосъдието на САЩ отказа молбата за убежище, подадена от салвадорския мигрант Килмар Абрего Гарсия. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той е бил депортиран от САЩ в Салвадор, което е определено като административна грешка.

Служителят е отхвърлил молбата за повторно разглеждане на случая за убежище на Абрего Гарсия от 2019 г., но това не е окончателното решение. Сега Гарсия има 30 дни, за да обжалва пред Комисията по имиграционни жалби.

Гражданинът на Салвадор е женен за американка, има деца и живее в Мериленд от години, но първоначално е имигрирал незаконно в САЩ като тийнейджър. През 2019 г. е бил арестуван от имиграционни агенти. Той е поискал убежище, но не е отговарял на условията, защото е бил в страната повече от година.

Съдията обаче е постановил, че той не може да бъде депортиран в Салвадор, където е изложен на опасност от банда, взела на прицел семейството му.

Когато през март той беше депортиран по погрешка в Салвадор и задържан в прочут затвор, случаят му се превърна в мобилизиращ фактор за противниците на имиграционната политика на президента Доналд Тръмп. Предвид решението на Върховния съд на САЩ, републиканската администрация върна Абрего Гарсия в САЩ през юни, но го обвини незабавно в трафик на хора.

Докато той е изправен пред наказателни обвинения в Тенеси, основани на пътна проверка от 2022 г., Американската имиграционна служба също се опитва да го депортира в трета страна, като първо предложи Уганда, а след това Есватини, отбелязва АП.