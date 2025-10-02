ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С преобладаващ растеж приключи борсовата търговия ...

Литва удължи срока за затваряне на въздушното си пространство с Беларус

Литва СНИМКА: Pixabay

Литва смята да продължи срока на затваряне на въздушното си пространство по границата си с Беларус. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА, като се позова на литовската армия.

Небето в пограничния район беше затворено през август заради руско-беларуските военни учения "Запад", като този режим ще продължи до 1 декември. Литовските власти взеха решението заради опасения от потенциално нарушаване на въздушното пространство от дронове.

Първоначално се планираше мярката да бъде отменена този месец.

Литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене каза, че продължаването на срока е необходимо заради скорошни законодателни промени, които дават възможност на литовската армия да неутрализира дронове по по-ефективен начин.

В миналото имаше случай, при който два дрона с руски произход, навлязоха в литовското въздушно пространство от Беларус, което накара литовските депутати да инициират законодателни изменения, одобрени от парламента миналата седмица.

Границата на Литва с Беларус е дълга приблизително 679 км.

