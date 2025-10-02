Литва удължи срока за затваряне на въздушното си пространство с Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Литва смята да продължи срока на затваряне на въздушното си пространство по границата си с Беларус. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА, като се позова на литовската армия.

Небето в пограничния район беше затворено през август заради руско-беларуските военни учения "Запад", като този режим ще продължи до 1 декември. Литовските власти взеха решението заради опасения от потенциално нарушаване на въздушното пространство от дронове.

Първоначално се планираше мярката да бъде отменена този месец.

Литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене каза, че продължаването на срока е необходимо заради скорошни законодателни промени, които дават възможност на литовската армия да неутрализира дронове по по-ефективен начин.

В миналото имаше случай, при който два дрона с руски произход, навлязоха в литовското въздушно пространство от Беларус, което накара литовските депутати да инициират законодателни изменения, одобрени от парламента миналата седмица.

Границата на Литва с Беларус е дълга приблизително 679 км.