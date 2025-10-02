Заловеният от Израел българин е капитан на яхта – писал ден по-рано, че очаква ареста си (Видео, обзор)

Грета Тунберг и ирландски сенатор също бяха закопчани от Тел Авив

Ако гледате това видео, значи съм задържан от израелските окупационни сили и отведен в Израел против волята си. Кажете на правителството ми да спре да сътрудничи на Израел и да ме върне обратно у дома. Стоп на геноцида в Газа!

Това заявява в предварително записан SOS клип българинът Васил Димитров, който е част от флотилията “Глобал Сумуд” (GSF), пътуваща към бедстващите в Газа с хуманитарна помощ. Основната цел на флотилията, която беше основана през юли 2025 г., е да успее да преодолее морската блокада на анклава и да направи доставки от първа необходимост.

Предварително записаното SOS видео на Димитров.

“Глобал Сумуд” е най-голямата международна морска гражданска инициатива - в нея участват

над 500 души от поне 44 страни

За няколко часа между сряда и четвъртък почти всички кораби на флотилията бяха заловени от израелската армия, като първият, за който “Глобал Сумуд” обяви, беше “Сириус” с 38 души на борда.

Корабът, на който беше и Димитров, е “Гранде Блу” - част от италианския конвой. Общо на него пътували 10 души от 8 страни - България, Италия, Турция, Швеция, Швейцария, Австрия, Бразилия и Малайзия.

“Гранде Блу” също е сред заловените от Израел кораби, като според информация на сайта на “Глобал Сумуд” едва два кораба в четвъртък към 19 ч още продължаваха да плават към Газа с доставки - “Маринет” и “Микено”. Освен тях плаваше и “Съмъртайм-Джонг”, обозначен обаче като “легална помощ”. Смята се, че “Микено” e успял да избяга от морската блокада и е спрял някъде близо до брега на Газа. От израелското външно министерство потвърдиха, че “една последна лодка от провокацията остава на хоризонта”.

В по-късните часове обаче GSF актуализира информацията си, като от флотилията вече предполагат, че и "Микено" е хванат. "Маринет" остава извън обсега на Тел Авив, тъй като се движеше малко по-назад от останалите лодки на флотилията. Израел обаче предупреди екипажа, че ако напредне по курса си, също ще бъде заловен.

Израелски военни пленяват една от лодките на GSF. СНИМКА: РОЙТЕРС

Данни на GSF към 20 ч. българско време сочат, че над 450 души са задържани от израелските военни. Потвърдено е, че 21 лодки са заловени, а за други 20 е почти сигурно, че също са в плен, но се очаква потвърждение. Към 22 ч. "Маринет" все още плаваше, но поне от живото проследяване на сайта на GSF изглежда, че лодката може и да е променила курса си на юг към Египет.

За да се включат в “Глобал Сумуд”, желаещите трябва да попълнят анкета с редица въпроси - от професия до това дали имат опит в плаването. Общо над 15 хил. души бяха подали заявления, а не е изненада, че един от избраните е именно Димитров. Сънародникът ни е съосновател на яхтен клуб, специализиран в развлекателната индустрия, като предлага различни частни събития - организиране на сватби, партита, рождени дни, тиймбилдинг и др.

Екипажът на клуба освен това над 20 години предлага и частни плавания из Гърция. Позицията на Димитров е зам.-адмирал, като той има повече от 10 години опит в морето. Лицензиран е от английската Кралска яхтена асоциация като капитан до 200БТ.

Димитров заедно с дългогодишен колега, с когото работят заедно в яхтклуба му. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Сънародникът ни освен това е преподавател на кандидат-капитани, както и инструктор за моряци, които искат да натрупат повече опит в открити води. На сайта на компанията отбелязват, че Димитров “обича да споделя морските си приключения както с екипажи, които плават за пръв път, така и с опитни моряци”.

Димитров има и собствена компания, която извършва различни търговски дейности. Освен това управителят на фирмата, която се занимава с яхтклуба му, е и шеф на първата компания в България, специализирана в проектиране и изграждане на частни бункери.

Ден преди корабът “Гранде Блу” да бъде заловен, Димитров пише: “Наближава моментът, в който има изключително сериозен риск израелските сили да ни спрат и отвлекат от международни морски води и да ни арестуват в Израел против волята ни и въпреки международното морско право”.

Според него е “много вероятно правителството на Израел да се опита да

ни представи като нелегални имигранти или терористи,

както обикновено правят с тези, които не мислят като тях”.

Димитров е категоричен: “Целта на флотилията е да достави хуманитарна помощ под формата на храна и медикаменти, както и да отвори хуманитарен коридор за помощ на хората в Газа, върху които се извършва брутален геноцид, иницииран от правителството на Израел”.

Премиерът ни Росен Желязков посочи, че България е информирала Израел, че Димитров е част от флотилията. Страната ни е призовала Тел Авив да спазва международното право. Желязков припомни, че поради обявеното военно положение в Израел рискът на участниците във флотилията е “поет съзнателно”.

Сред задържаните от GSF са граждани от редица области - активисти, адвокати, политици, журналисти, учени и др. Едно от най-разпознаваемите лица на инициативата е шведската екоактивистка Грета Тунберг, която също беше заловена. Тя плаваше на кораба “Алма” с още 28 души. Арестуван е и ирландският сенатор Крис Андрюс.

Израелски военни плениха и кораба “Алма” - част от флотилията “Глобал Сумуд”, на който беше и шведската активистка Грета Тунберг. Всички заловени бяха отведени в пристанищния град Ашдод. СНИМКА: РОЙТЕРС

Всички задържани от флотилията са били откарани в израелското пристанище Ашдод. От Тел Авив твърдят, че те са “в безопасност и в добро здраве”. От GSF съобщиха, че имиграционните власти в Израел са почнали изслушвания по заповедите за депортиране и задържане, но без да известят адвокати и без достъп до правна помощ за арестуваните.

Един от корабите, с които Израел залови членове на "Глобал Сумуд". СНИМКА: РОЙТЕРС

След арестите на редица места избухнаха протести срещу Израел, като хора излязоха по площадите в Гърция, Италия, Германия, Тунис и Турция.

Докато се очаква задържаните от флотилията да бъдат депортирани, Би Би Си разкри, че от “Хамас” са отказали плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Част от него беше разоръжаването на групировката и това тя да не бъде част от бъдещата власт в Газа.