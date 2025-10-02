Експерти: Германия трябва да промени отношението си към Израел

Повече от 150 експерти от академичните, политическите и дипломатически среди смятат, че Германия трябва да промени отношението си към Израел. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В списък с десет искания експертите настояват Германия неотклонно да се придържа към международното право и да оказва натиск върху хардлайнерите от двете страни на войната в Газа чрез „забрани за влизане, замразяване на активи или други санкции".

В групата присъстват бившият върховен представител на ЕС Жозеп Борел и бившият президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН за правата на човека Мери Робинсън. Те осъдиха безусловната подкрепа на Германия за Израел според така наречената германска Доктрина за държавния интерес (Staatsräson).

Политиката поставя „подкрепата за израелското правителство над собствените правни и морални задължения, национални и европейски интереси, основните права на палестинците, съдбата на израелските заложници и регионалните усилия за постигане на мир", твърдят участниците в инициативата.

Експертите твърдят, че заради Холокоста Германия носи историческа отговорност в борбата с антисемитизма и опазването на живота на евреите – преди всичко във вътрешен, но и в международен план. Но според групата експерти това не трябва да се случва за сметка на трети страни.

„На мнение сме, че с огромната ескалация на войната, която наблюдаваме в Близкия изток през последните две години, Доктрината за държавния интерес при сегашното си тълкуване не отговаря нито на историческата отговорност на Германия, нито на нашите стратегически интереси", заяви експертът по Близкия изток Муриел Асебург.