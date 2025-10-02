ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Не знаем за какво е нефтът в задържания край Франция танкер

Дмитрий Песков Снимка: Ройтерс

Кремъл не разполага с информация какъв нефт и за какво транспортира задържаният край бреговете на Франция танкер. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в разговор с журналисти, цитиран от ТАСС и БТА.

„Не знам какъв е този нефт, какъв е неговият произход. Не разполагаме с информация за това. Става въпрос за търговска продажба на енергийни ресурси", каза той.

Прокуратурата във френския град Брест започна разследване по отношение на танкера за "липса на доказателства за националността на кораба/флага" и "неизпълнение на разпореждане на властите", а след това постановиха задържане на "капитана и първия му помощник, и двамата - китайски граждани", припомня Франс прес.

Прокуратурата впоследствие "реши да подложи на съдебно преследване само капитана", който получи "призовка да се яви пред наказателния съд в Брест", докато първият му помощник беше освободен, се казва в изявление на прокурора на Брест Стефан Келенбергер.

Френски морски командоси се качиха на плаващия под флага на Бенин кораб "Боракай" в събота, докато той се намираше край френското крайбрежие.

