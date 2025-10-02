Би Би Си: Военният лидер на "Хамас" отказва да приеме мирния план на Тръмп за Газа

Посредници са се свързали с ръководителя на военното крило на "Хамас" в Газа, който е посочил, че не е съгласен с новия план на САЩ за прекратяване на огъня, съобщава Би Би Си.

Смята се, че Из ал-Дин ал-Хадад вярва, че планът е замислен да унищожи "Хамас", независимо дали групировката го приема или не и затова е решен да продължи да се бори.

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната, който вече е приет от Израел, постановява, че "Хамас" се разоръжава и няма да има бъдеща роля в управлението на Газа.

Част от политическото ръководство на "Хамас" в Катар е склонно да го допусне с някои промени, но влиянието му остава ограничено, тъй като не упражнява контрол върху заложниците, държани от групировката.

Предполага се, че групировката все още държи 48 заложници на палестинската територия, като само за 20 от тях се смята, че са живи.

Друг препъни-камък за някои в "Хамас" е, че планът изисква от тях да предадат всички заложници през първите 72 часа от прекратяването на огъня, губейки единствения си единствения си коз за преговори.

Дори с гаранцията на Тръмп, че Израел ще спазва условията, в групировката липсва доверие, че Израел няма да възобнови военните си операции, след като получи заложниците, особено след като миналия месец се опита да убие ръководството на "Хамас" в Доха с въздушен удар, в противовес на САЩ.

Смята се също, че някои лидери на "Хамас" възразяват срещу разполагането от САЩ и арабските държави на това, което планът описва като „временни Международни стабилизационни сили" в Газа, което те разглеждат като нова форма на окупация.

Освен това, карта на предложеното поетапно изтегляне на израелските войски от Газа, споделена от администрацията на Тръмп, показва това, което тя нарича буферна зона за сигурност по границите на Газа с Египет и Израел. Не е ясно как ще се администрира това, но ако Израел е замесен, вероятно също ще бъде спорна точка.

Освен това, след като се съгласи с плана на 29 септември, израелският премиер Бенямин Нетаняху сякаш се отказва от няколко от условията. Той настоя, че израелските военни ще могат да останат в части от Газа и че Израел е заявил, че ще окаже съпротива със сила на палестинската държава.

Това противоречи на условията на американската рамка, която предвижда, че израелските сили ще се изтеглят напълно, с изключение на присъствие на периметъра за сигурност, което ще остане, докато Газа не бъде напълно обезопасена от всякаква възраждаща се терористична заплаха.

В него се казва също, че след като планът бъде завършен, може да има надежден път към палестинско самоопределение и държавност.

"Хамас" вече заяви, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена суверенна палестинска държава.

Израелските военни започнаха кампания в Газа в отговор на атаката, водена от "Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.

Според здравното министерство на Газа, управлявано от "Хамас", оттогава насам най-малко 66 225 души са били убити при израелски атаки в Газа.