Стармър почете героите от атаката в Манчестър, предотвратили по-голямо кръвопролитие

Министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър поздрави героите, които са попречили на терориста да причини още кръвопролития при нападението си над синагогата в Манчестър, пише "Дейли мейл". Премиерът осъди ужасното нападение и посочи, че страната му трябва да победи надигащия се антисемитизъм.

Стармър направи изявление, в което похвали службите за спешна помощ и сигурност, като заяви, че са предотвратили още по-голяма трагедия.

"Това не е нов вид омраза, това вече е преживявано от евреите. Трябва да сме ясни, че тази надигаща се отново омраза ще бъде за пореден път победена в Обединеното кралство", подчерта британският премиер в излъчено по телевизията изказване.

Стармър напусна преждевременно срещата на европейските лидери в Копенхаген, за да се върне във Великобритания и да оглави работата на свиканата извънредна среща след случилото се в Манчестър. Той посочи, че допълнителни полицейски части ще патрулират около синагоги в цялата страна.

"Ще се направи всичко за да запазим в безопасност нашата еврейска общност", каза още той.

Равин Даниел Уолкър блокирал входа на препълнената синагога „Хитън Парк Хебру Конгрегация" в Манчестър, след като тя станала обект на смъртоносно нападение.

Най-малко двама евреи са убити, а четирима други са в тежко състояние след атаката. Смята се, че сред тежко ранените е и охранител, който се е изложил на риск, за да помогне да се спре мародерстващия терорист да влезе в синагогата.

Полицията в Манчестър похвали бързата реакция на свидетел на атаката, която е позволила на полицаите да предприемат навременни действия, с които да попречат на нападателя да влезе в синагогата.

Тази сутрин кола се е врязала в тълпа, след което шофьорът ѝ започнал да намушква хора рано сутринта на Йом Кипур - най-свещеният ден в еврейския календар.

Заподозреният, за когото първоначално се опасяваха, че носи експлозивна жилетка, бил застрелян седем минути след първоначалния сигнал до спешните служби, съобщи Стивън Уотсън, началник на полицията в Манчестър

Равин Уолкър бил провъзгласен за герой, защото затворил вратите на синагогата, след като терористът е започнал да намушква всеки, до когото можел да се доближи.

Полицейските служители потвърдиха, че инцидентът се разглежда като терористична атака. Членове на елитната SAS на британската армия са били призовани тази вечер да подпомогнат разследването на терористичния акт.

Двама мъже са били арестувани в близкия Уайт Хаус Авеню, на около 1500 фута от мястото на клането, съобщи помощник-комисар Лоурънс Тейлър, ръководител на местния отдел за борба с тероризма.