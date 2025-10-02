Египет: Ще се опитаме да убедим "Хамас" да приеме мирния план на Тръмп за Газа

Египетският министър на външните работи Бадр Абделати заяви, че Кайро работи с делегациите на Катар и Турция, за да убеди "Хамас" да приеме плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане край на вече почти двугодишната война в Газа. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаме срещи и се координираме с нашите братя в Катар и колегите ни от Турция, за да може "Хамас" да приеме добре този план", заяви министър Абделати по време на конференция във Френския институт по международни отношения.

Белият дом представи по-рано тази седмица план от двадесет точки, който предвижда незабавно примирие в замяна на разменяне на заложниците на "Хамас" срещу палестински затворници в Израел, поетапно изтегляне на израелските войски от Газа, пълно разоръжаване на ислямистката групировка и преходно правителство в ивицата Газа, начело с международен орган.

Египетският външен министър уточни, че в общи линии подкрепя плана на Тръмп за Газа, но отбеляза, че са нужни още преговори.

"Трябва да попълним някои празноти. Трябва да обсъдим по-конкретно два важни въпроса – управлението и мерките за сигурност. Подкрепяме плана на Тръмп и перспективата за край на войната и пристъпването към по-нататъшни действия", добави Абделати.