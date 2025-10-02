ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външно: Потресени и натъжени сме от нападението над синагогата в Манчестър

2020
Министерство на външните работи (МВнР)

Ние сме потресени и дълбоко натъжени от жестокото нападение над синагога в Манчестър, особено в деня на Йом Кипур, най-свещения ден в еврейския календар. Това съобщиха от външното министерство в пост в платформата „Екс“. 

Присъединяваме се към британската външна министърка Ивет Купър в осъждането на този акт на насилие и изразяваме солидарността си с всички засегнати, пише в поста.

Категорично осъждаме тероризма във всичките му форми, посочват още от МВнР.

Днес нападател се вряза с колата си в човешко множество пред синагога в предградие на Манчестър,  след което е започна да напада хората с нож, като уби двама и рани тежко трима, съобщи Асошиейтед Прес. Атаката бе извършена навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението), когато мнозина вярващи се бяха събрали в синагогата.

