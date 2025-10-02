Външно: Потресени и натъжени сме от нападението над синагогата в Манчестър

Ние сме потресени и дълбоко натъжени от жестокото нападение над синагога в Манчестър, особено в деня на Йом Кипур, най-свещения ден в еврейския календар. Това съобщиха от външното министерство в пост в платформата „Екс“. Appalled and deeply saddened by the heinous attack on a synagogue in #Manchester, especially on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) October 2, 2025

Присъединяваме се към британската външна министърка Ивет Купър в осъждането на този акт на насилие и изразяваме солидарността си с всички засегнати, пише в поста.

Категорично осъждаме тероризма във всичките му форми, посочват още от МВнР. We join @YvetteCooperMP in condemning this act of violence and extend our solidarity to all affected.



🇧🇬 strongly condemns terrorism in all its forms. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) October 2, 2025

Днес нападател се вряза с колата си в човешко множество пред синагога в предградие на Манчестър, след което е започна да напада хората с нож, като уби двама и рани тежко трима, съобщи Асошиейтед Прес. Атаката бе извършена навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението), когато мнозина вярващи се бяха събрали в синагогата.