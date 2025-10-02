ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция блокира активи на лица, свързани с ядрената програма на Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

С решение на турския президент Реджеп Ердоган, публикувано днес в Държавен вестник, Турция е блокирала активи на десетки физически и юридически лица, свързани с ядрената програма на Иран. Това съобщават в. "Джумхуриет" и сайтът „Търкиш минит", цитирани от БТА.

По информация на „Джумхуриет" в списъка със санкции са включени Иранската агенция за атомна енергия, Банка „Сепах", както и компании, свързани с обогатяване на уран и производство на ядрено гориво. Освен това, в обхвата на санкциите са включени и корабни компании като „Irano Hind Shipping Company", „IRISL Benelux NV", „South Shipping Line Iran", „First East Export Bank" и други финансови институции.

Замразяването, въведено с днешния президентски указ, е в изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН и се прилага за компании и институции, свързани с ядрените и ракетните програми на Иран, подчертава „Търкиш минит".

Действието идва в чувствителен момент за турския държавен кредитор „Халкбанк" (Halkbank), който очаква решение от Върховния съд на САЩ за преразглеждането на жалбата му по дългогодишно дело за предполагаемо нарушение на санкциите срещу Иран, отбелязва още медията.

