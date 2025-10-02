Гренландия търси по-близки отношения с ЕС заради териториалните претенции на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гренландия заяви, че търси по-близки отношения с Европейския съюз на фона на териториалните претенции на американския президент Доналд Тръмп, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

"В Гренландия желаем по-силно и по-тясно сътрудничество с ЕС. Имаме какво да предложим и това ни дава големи възможности за развитие", заяви гренландският министър-председател Йенс-Фредерик Нилсен на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подобни положителни нагласи след среща с Нилсен.

"Европа и Гренландия винаги ще бъдат надеждни и верни партньори. Искаме да задълбочим сътрудничеството си", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Председателят на Еврокомисията посочи също, че ЕС да удвои финансовата си подкрепа за Гренландия. По думите ѝ Брюксел планира да отпусне над 500 млн. евро на Гренландия от следващата многогодишен бюджет на Европейския съюз.

По-рано тази година Тръмп многократно изрази териториални претенции към най-големия остров в света. Позицията на американския президент не се е променила, въпреки че дебатът за контрола над Гренландия позатихна, отбелязва ДПА. Островът, на който живеят около 56 000 жители, е до голяма степен автономен, но официално принадлежи на Дания.

На срещата на върха в Копенхаген Нилсен не изключи възможността да си сътрудничи със Съединените щати при определени условия. Той заяви, че сътрудничеството с Брюксел не изключва това с Вашингтон. Най-важното е то да бъде възможно най-полезно за хората от Гренландия, каза Нилсен.