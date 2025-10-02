Външният министър на Израел: Лондон не успя да обуздае надигащия се антисемитизъм

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху осъди "варварската атака" край синагога в британския град Манчестър, а израелският министър на външните работи обвини Лондон, че не е успял да обуздае надигащия се антисемитизъм в страната. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Израел споделя болката на британската еврейска общност след варварската терористка атака, извършена в Манчестър", написа Бенямин Нетаняху в съобщение.

"Както предупредих и пред ООН, слабостта пред лицето на тероризма само поражда още тероризъм. Само силата и единството могат да го победят", добави той.

Израелският външен министър Гидеон Саар каза, че е "ужасен от убийствената атака, извършена близо до синагогата в Хийтън парк в Манчестър в сутринта на най-свещения за еврейския народ ден - Йом Кипур".

"Истината трябва ясно да се заяви: очевидните и ширещи се антисемитски и антиизраелски подбуди, както и призивите за подкрепа на тероризма, напоследък се превърнаха в разпространено явление по улиците на Лондон, в градовете в Обединеното кралство и в университетските кампуси", написа външният министър в социалната платформа "Екс".

"Британските власти не само че не са предприели необходимите мерки, за да обуздаят тази токсична вълна от антисемитизъм, но й позволяват да продължи да вирее", добави министърът, като подчерта, че Израел очаква нещо повече от празни думи от правителството на Киър Стармър.

"Обединеното кралство избра да приеме терористи неколкократно през последните няколко години, да ги пази и да ги подкрепя. Днес кралството обаче получи жестоко напомняне, че онези, които дават власт на тероризма, в крайна сметка ще станат негови жертви в собствената си страна", заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир.

Двама души загинаха при атентата, а четирима бяха тежко ранени тази сутрин пред синагога, пълна с хора за празника Йом Кипур, в Манчестър. Полицията съобщи, че извършителят на атаката е бил убит.

Двама заподозрени са били арестувани след нападението, при което мъж се вряза с колата си в група хора, намиращи се пред синагогата, след което излезе от колата и ги нападна с нож. Полицията обяви атаката като тероризъм, припомня АФП.