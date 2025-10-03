Зеленски обсъди нови проекти за разработване по механизма за инвестиции в отбраната SAFE

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъди днес с премиера на Португалия Луиш Монтенегро нови пакети за помощ и разработването на програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС, известна като програмата SAFE, предаде Укринформ, като се позова на пост на украинския лидер в социалната платформа "Фейсбук".

"Обсъдихме по-нататъшната помощ в областта на отбраната, включително нови пакети за помощ и разработването на програмата SAFE. Призовах Португалия да се присъедини към инициативата PURL (позволяваща предоставяне на американско военно оборудване за Украйна - бел. ред.). Друга тема беше готовността на Португалия да участва във възстановяването на Украйна", съобщи Зеленски.

Украинският президент благодари на премиера на Португалия и на португалския народ за последователната им подкрепа за Украйна от самото начало на пълномащабната руска инвазия и по-специално за финансовата им подкрепа за проекта "Училища за супергерои".

Зеленски разговаря по-рано днес и с премиера на Швеция Улф Кристершон за шведските изтребители "Грипен" и използването на замразените руски активи за отбраната и възстановяването на Украйна, отбелязва Укринформ, цитирана от БТА.

Програмата SAFE бе приета от Съвета на ЕС през май 2025 г. и 19 държави членки, включително България, изразиха намерение да участват в нея.