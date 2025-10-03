ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великият херцог на Люксембург ще абдикира днес, наследява го синът му

Великият херцог на Люксембург Анри Кадър: Youtube@Sharjah24News

Великият херцог на Люксембург Анри днес ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, съобщи Асошиейтед прес.

Мястото му ще заеме най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа се готви за смяна на поколенията, отбелязва агенцията.

Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог заедно с кубинската си съпруга, великата херцогиня Мария Тереза.

Правителството ръководеше страната през трудни моменти като финансовата криза от 2008 г., най-големият шок за икономиката на Люксембург от 70-те години насам, пише БТА.

