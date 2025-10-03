Великият херцог на Люксембург ще абдикира днес, наследява го синът му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великият херцог на Люксембург Анри днес ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, съобщи Асошиейтед прес.

Мястото му ще заеме най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа се готви за смяна на поколенията, отбелязва агенцията.

Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог заедно с кубинската си съпруга, великата херцогиня Мария Тереза.

Правителството ръководеше страната през трудни моменти като финансовата криза от 2008 г., най-големият шок за икономиката на Люксембург от 70-те години насам, пише БТА.