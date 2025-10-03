ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Путин: Русия ще предприеме ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи

1408
Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза това на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Путин отбеляза, че диалогът между Русия и САЩ продължава да е сложен и един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при нови преговори за контрол над въоръженията, е фактът, че Русия има нова ракета - "Орешник".

Руският президент каза още, че ако в евентуално ново споразумение за контрол над въоръженията бъде включен Китай, трябва да бъдат взети предвид и ядрените арсенали на Великобритания и Франция.

Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

