Създават буферни зони край 2 летища около Вашингтон

1096
Летище СНИМКА: Пиксабей

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи вчера, че променя маршрутите на хеликоптерите в района на две международни летища край Вашингтон, месеци, след като самолет на авиокомпания "Американ Еърлайнс" се сблъска с военен хеликоптер "Блек Хок" в близост до американската столица, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Двете летища са "Балтимор Вашингтон Търгуд Маршал" и международното летище "Дълес" край Вашингтон, уточнява ФАА.

"Тези промени са предпазна мярка, която ще създаде допълнителна буферна зона между въздухоплавателните средства и ще увеличи разстоянието между хеликоптерите и самолетите, опериращи от и до всяко летище", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ.

