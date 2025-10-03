Украинската премиерка: Електрозахранването в северните части на страната се възстановява след атаките

Украинските аварийни екипи постепенно възстановяват електрозахранването в районите на Северна Украйна, които бяха откъснати от електропреносната мрежа в резултат на руските атаки, съобщи късно снощи премиерът Юлия Свириденко в пост в приложението за съобщения "Телеграм", съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Свириденко каза, че електрозахранването е било напълно възстановено в два района на граничната Сумска област, които бяха засегнати от руските атаки през миналата нощ. Ремонтни работи се извършват и в съседната Черниговска област, където над 300 000 потребители останаха без електрозахранване след руските въздушни удари в сряда.

По думите на Свириденко в северния град Славутич, в близост до нефункциониращата Чернобилска атомна електроцентрала, обекти на критичната инфраструктура отново са били включени в електропреносната мрежа и аварийните екипи се надяват скоро да възстановят електрозахранването в останалата част от града.