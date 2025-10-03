Отвориха отново летището в Мюнхен, което спря работа заради дронове в района

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международното летище на германския град Мюнхен възобнови работа рано тази сутрин, след като бе затворено заради дронове, забелязани в района снощи - в навечерието на националния празник на Германия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е поредният подобен инцидент през последната седмица след тези в скандинавски държави, включително в датската столица Копенхаген.

Анулирани бяха общо 17 полета от мюнхенското летище - едно от най-големите в Европа. Петнадесет пътнически самолета, които трябваше да кацнат в столицата на провинция Бавария, бяха пренасочени към летищата на други германски градове или съседна Австрия.

Заради отменените полети бяха засегнати близо 3 хиляди пътници, за които бяха осигурени походни легла, одеяла и храна.

Първият самолет, който кацна в Мюнхен днес - в 5:25 ч. (6:25 ч. българско време), пристигна от тайландската столица Банкок.

Очевидец, цитиран от Ройтерс, е видял хора да се регистрират за полет до Варна, България.

Германските власти не коментираха публично кой може да е пуснал дроновете в района на мюнхенското летище, но представители на ЕС и европейски правителства обвиниха за подобни инциденти с дронове Русия. Вчера руският президент Владимир Путин се пошегува, че няма да изпраща повече дронове в Дания, но страната му отрече да има отношение към тези случаи, отбелязва Ройтерс.

В Копенхаген лидерите от ЕС одобриха планове за подобряване на отбраната срещу дронове.

Германия отбелязва днес 35-ата годишнина от своето обединение. Националният празник на страната - Денят на германското единство, е и почивен ден, като много хора използват дългия уикенд, за да пътуват.

Спирането на работа от летището на Мюнхен засили още повече напрежението в града, след като популярният бирен фестивал Октоберфест в баварската столица беше временно затворен заради бомбена заплаха, посочва Ройтерс