Предупреждение за интензивни валежи и бури в Северна Гърция

Предупреждение за интензивни валежи и бури издадоха властите към жителите на гръцката област Централна Македония чрез телефона за спешни повиквания 112, съобщи АНА-МПА. Няма опасност от наводнения засега.

Опасни атмосферни явления се очакват в районите на Солун, Серес и Халкидическия полуостров.

Предупреждението е в сила от снощи до обедните часове днес.

В момента вали в много райони на гръцка Македония и Тракия. Засега по сведения на противопожарните служби не са регистрирани сериозни проблеми, пише БТА.