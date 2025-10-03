Спасителната операция след срутването на ислямско училище в Индонезия продължава

Спасителни екипи в Индонезия увеличиха мащаба на операцията за изваждането на хора изпод развалините на четириетажна училищна сграда, която се срути по-рано тази седмица, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Ислямският училищен пансион "Ал Хозини" в провинция Източна Ява рухна в понеделник по време на строителни дейности. Десетки ученици, повечето от които в юношеска възраст, бяха затрупани.

Националната служба за контрол на бедствията съобщи, че досега от развалините са били извадени общо 108 души, 30 от които все още са хоспитализирани, а 73 са се разминали с по-леки наранявания. Потвърдена е смъртта на най-малко петима души, но 58 все още са в неизвестност, което подхранва страховете, че броят на жертвите може да се увеличи.

Участници в спасителните операции вчера заявиха, че вече не откриват признаци за живи хора под срутената сграда. На мястото на трагедията бяха докарани тежки багери, които да разчистят отломките.

Над 150 медици и експерти по идентификация на трупове събират ДНК проби, за да ги сравнят с профилите на роднини на жертвите.

Абдул Ханан, баща на един от спасените ученици, разказа, че синът му е бил затиснат под бетонни плочи, но се е отървало с леки наранявания. "Бог все пак го защити", добави Ханан пред репортер на Метро Ти Ви.