Две села в община Враца без ток заради мокрия сняг

51 вече са жертвите на тайфуна "Буалой", минал през Виетнам

СНИМКА: Ройтерс

Броят на загиналите във Виетнам при преминаването на тайфуна "Буалой" достигна 51, съобщи Ройтерс, като се позова на правителството.

Централната банка призова кредитните институции в страната да подпомогнат компаниите, засегнати от природното бедствие.

В понеделник "Буалой" причини свлачище в провинция Нгеан. Държавната служба за контрол на бедствията съобщи, че най-малко 14 души са в неизвестност, а 164 са пострадали, в резултат на проливните дъждове и силните ветрове, предизвикани от тайфуна.

Последните изчисления сочат, че материалните щети досега възлизат на 15,9 трилиона донги (около 603 милиона долара). За сравнение вчера властите съобщиха, че "Буалой" е предизвикал щети за около 436 млн. долара.

Разрушени са пътища, училища и офис сгради. Десетки хиляди домакинства са останали без шок. Повече от 230 000 къщи са повредени или наводнени, а близо 89 000 хектара ориз и други култури са унищожени, пише в изявление на Държавната служба за контрол на бедствията. В текста не се споменава за щети по индустриални обекти, пише БТА.

Виетнам е регионален производствен център и "Буалой" минава през области, в които са разположени заводи на компании като "Фокскон" (Foxconn), "Луксшеър" (Luxshare), "Формоза Пластикс" (Formosa Plastics) и "Винфаст" (Vinfast).

СНИМКА: Ройтерс

