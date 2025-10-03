51 вече са жертвите на тайфуна "Буалой", минал през Виетнам

Броят на загиналите във Виетнам при преминаването на тайфуна "Буалой" достигна 51, съобщи Ройтерс, като се позова на правителството.
Централната банка призова кредитните институции в страната да подпомогнат компаниите, засегнати от природното бедствие.
В понеделник "Буалой" причини свлачище в провинция Нгеан. Държавната служба за контрол на бедствията съобщи, че най-малко 14 души са в неизвестност, а 164 са пострадали, в резултат на проливните дъждове и силните ветрове, предизвикани от тайфуна.
Последните изчисления сочат, че материалните щети досега възлизат на 15,9 трилиона донги (около 603 милиона долара). За сравнение вчера властите съобщиха, че "Буалой" е предизвикал щети за около 436 млн. долара.
Разрушени са пътища, училища и офис сгради. Десетки хиляди домакинства са останали без шок. Повече от 230 000 къщи са повредени или наводнени, а близо 89 000 хектара ориз и други култури са унищожени, пише в изявление на Държавната служба за контрол на бедствията. В текста не се споменава за щети по индустриални обекти, пише БТА.
Виетнам е регионален производствен център и "Буалой" минава през области, в които са разположени заводи на компании като "Фокскон" (Foxconn), "Луксшеър" (Luxshare), "Формоза Пластикс" (Formosa Plastics) и "Винфаст" (Vinfast).