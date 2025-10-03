Проф. Владимир Чуков: Заловеният от Израел българин може да не бъде допуснат до страната за 100 г.

"Като български гражданин, от страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран. В паспорта му обаче ще има черен печат – забрана за влизане в Израел в следващите 100 г."

Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков относно заловеният от Израел българин.

Израелски военноморски сили задържаха над 40 плавателни съда, част от новата глобална флотилия "Сумуд", опитваща се да достигне Ивицата Газа по море, за да достави хуманитарна помощ. Сред задържаните е и българският гражданин Васил Димитров. Случаят предизвиква остра международна реакция и дипломатическо напрежение.

Пред NOVA проф. Чуков припомни аналогичната ситуация от 2010 г. с „Флотилията на свободата", която тръгна от Атина.

„Имаме абсолютно същия казус. Абсолютно същите лозунги, същите правни спорове. Разликата е в мащаба – сега имаме много повече лодки и по-широк международен отзвук", обясни той.

По думите му и тогава, както и сега, основният дебат е дали интервенцията на Израел спрямо флотилията е извършена в международни или израелски териториални води – въпрос, който остава юридически неясен.

Според проф. Чуков Израел обичайно класифицира задържаните в две категории – „нелегални мигранти" и „свързани с терористична дейност". По думите му, българският участник най-вероятно ще попадне в първата категория.

Той добави, че останалите задържани – особено онези, които не подпишат доброволно документи за екстрадиция, може да бъдат подложени на по-дълги процедури и дори обвинения. Особено внимателно ще се наблюдава съдбата на политически фигури на борда, сред които е бившият кмет на Барселона и евродепутати.

Очакванията на професор Чуков са, че случаят ще приключи в рамките на няколко дни – поне що се отнася до българския гражданин: „България няма интерес от конфронтация, а и позицията ни е балансирана. Очаквам бързо разрешаване на казуса с Васил Димитров. Испанските граждани може да се окажат в по-сложна ситуация."