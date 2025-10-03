Мицотакис се обяви за запазване на принципа на единодушие при разширяването на ЕС

Гърция няма да се съгласи да отпадне принципът на единодушие при вземането на решения в определени етапи на процеса на присъединяване към ЕС. Това заяви гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис в отговор на въпрос на АНА-МПА в Копенхаген, където взе участие в среща на Европейската политическа общност.

Мицотакис беше помолен да коментира предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за преразглеждане на начина на вземане на решения по отношение на разширяването с преход от консенсус към квалифицирано мнозинство, съобщи БТА.

Гръцкият премиер отговори: „Нашата позиция е ясна. Гърция няма да се съгласи да няма консенсус в определени етапи на процеса на присъединяване. Сега, ако за някои етапи, като например отварянето на това глава, може да се изисква (само) квалифицирано мнозинство, това евентуално може да сме склонни да го обсъдим. Но ще се изисква консенсус за затварянето на главите, а и за крайното решение за присъединяването на дадена страна към ЕС. Гърция и която и да било друга страна не може и няма да приеме да загуби възможността във всеки момент да блокира процеса, ако прецени, че той може да се окаже във вреда или на европейски, или на национални интереси".

По време на посещението си в Копенхаген Мицотакис разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След срещата им гръцкият премиер отново заяви категорично, че страната му няма да се съгласи с включването на Турция в европейския кредитен механизъм за финансиране на отбраната SAFE, докато Анкара не се откаже от решението на турския парламент от 1995 г., според което ако Гърция се възползва от правото си да разшири териториалните си води в Егейско море от 6 на 12 морски мили, то Турция ще приеме това за повод за война (casus belli).