Археолози откриха златни монети за 1 млн. долара край „Брега на съкровищата” във Флорида

Скрити под тюркоазените води край район от Флорида, известен като „Брега на съкровищата", екип от водолази на компания за издирване на потънали кораби е открил отдавна изгубено испанско съкровище, оценявано на 1 милион щатски долара, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Повече от 1000 сребърни и златни монети, за които се смята, че са отсечени в испанските колонии в Боливия, Мексико и Перу, бяха открити това лято край атлантическото крайбрежие на Флорида, обяви компанията 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, издирваща потънали кораби.

Това не е първият път, когато на това място е открито съкровище. Преди векове флотилия от испански кораби, натоварени със злато, сребро и други скъпоценности, взети от Новия свят, се е връщала в Испания, когато на 31 юли 1715 г. ураган потопява флотилията, разпилявайки съкровищата в морето.

През годините търсачи на съкровища са открили златни монети на стойност милиони долари от флотата от 1715 г. в крайбрежната зона, простираща се от Мелбърн до Форт Пиърс.

Датите и знаците на монетните дворове все още са видими на някои от наскоро откритите монети, което е от полза за историците и колекционерите, които се надяват да научат повече за изгубеното съкровище.

„Това откритие не е само за съкровището само по себе си, а за историите, които разказва", коментира Сал Гутузо, оперативен директор на 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

„Всяка монета е част от историята, осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златната епоха на Испанската империя. Намирането на 1000 от тях наведнъж е необичайно."

Екипът на Гутузо наема водолази и флотилия от лодки и използва подводни металдетектори, както и ръчно разкопаване на пясъка, за да претърси морското дъно.

Съгласно законите на Флорида, всяко „съкровище" или други исторически артефакти, „изоставени" на държавна земя или в държавни води, принадлежат на държавата.

Законът изисква около 20% от намерените археологически материали да бъдат запазени от държавата за изследователски колекции или публично показване.