Русия ще представи доклад, изготвен от Додик пред Съвета за сигурност на ООН

Босненската Република Сръбска подготвя доклад за Съвета на сигурност на ООН, който ще бъде представен от Русия, съобщи в профила си в социалната мрежа Екс отстраненият от длъжност президент на Република Сръбска Милорад Додик, който снощи се срещна с руския президент Владимир Путин в кулоарите на Международния дискусионен клуб „Валдай" в руския град Сочи.

Додик посочи, че Русия председателства Съвета за сигурност на ООН и Босна и Херцеговина е в дневния ред.

Заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Босна и Херцеговина е насрочено за 31 октомври, отбелязва Радио Свободна Европа, цитирано от БТА.

"Радвам се, че имах възможността да обсъдя добрите, стабилни стратегически отношения с руския президент Владимир Путин. Путин е много добре запознат със ситуацията в Република Сръбска, която той смята за сложна," написа в профила си в Екс Додик.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), тя е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Пред телевизията на Република Сръбска РТРС босненският сръбски лидер каза, че се е срещал преди две-три седмици с министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров.

Не е ясно във функцията на какъв Додик е бил при Путин, като се има предвид, че още в средата на август му бе отнет президентският му мандат, отбелязва Радио Свободна Европа.

Република Сръбска е без президент от 18 август, когато Съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия да прекрати мандата на Милорад Додик, след като той беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната. Присъдата на Додик е една година затвор и забрана да заема държавни длъжности за шест години. Той откупи годината затвор, тъй като законът го разрешава.

Додик посочи пред РТРС, че присъдата също е била тема на разговора с Путин, като двамата са се съгласили, че волята на народа е на страната на политическата сила, която ръководи Додик.

Парламентът на Република Сръбска насрочи референдум за 25 октомври, на който гласоподавателите да бъдат попитани дали съдебното решение за отстраняване на Додик трябва да бъде спазено. На 23 ноември ще се състоят избори за президент.

Шестдесет и шест годишният Додик, известен с проруските си и националистически позиции, заема високи държавни длъжности от почти 30 години. Той спечели последните президентски избори в Република Сръбска през 2022 година. През последното десетилетие Додик се застъпва за отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина и обединението ѝ със Сърбия, отбелязва Ройтерс.

Срещата в Сочи е деветата между Додик и Путин от началото на руската агресия срещу Украйна през февруари 2022 г. Додик се е срещал с Путин оттогава два пъти като член на Председателството на Босна и Херцеговина, а след това шест пъти като президент на Република Сръбска, посочва Радио Свободна Европа.

Не е ясно и как Додик е пътувал до Москва, по кой маршрут, предвид забраните за влизане и преминаване, наложени му от няколко страни членки на ЕС заради решения на босненските сръбски власти, подкопаващи институциите на Босна и Херцеговина.