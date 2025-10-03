ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ след решението на ВКС за Сарафов: Имаме спец...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21421515 www.24chasa.bg

Дронове са били забелязани над военна база в Белгия

1788
Дронове са видени над военна база в Белгия

Десетина дрона са били забелязани през изминалата нощ над военна база в Белгия, съобщиха местни медии.

Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби, съобщава БТА.

Министерството на отбраната на Белгия е уточнило, че е предприело проверка. Допълва се, че дроновете са били забелязани от местните власти и от германската полиция. Базата е с обща площ от 20 квадратни километра.

В някои от медийните информации се посочва, че дроновете са били засечени по случайност, докато в базата изпробват средства за откриване на летящи обекти. Твърди се, че посоката на движение на дроновете е била от Белгия към Германия.

Дронове са видени над военна база в Белгия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?