ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ след решението на ВКС за Сарафов: Имаме спец...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21421725 www.24chasa.bg

13 000 прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област

816
Прасета СНИМКА: Pixabay

Тринадесет хиляди прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна. Един работник бе ранен, предаде Укринформ, като се позова на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Тя съобщи в "Телеграм", че атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха. В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета.

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу съседната страна с дронове и ракети, припомня БТА.

Прасета СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?