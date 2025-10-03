Мерките срещу антисемитизма ще бъдат засилени след атаката в Манчестър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд каза, че правителството ще засили мерките за борба с антисемитизма след вчерашното нападение в синагога в Манчестър, отнело живота на двама души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще удвоим усилията си" за решаването на този проблем, заяви Махмуд в интервю за радио "Таймс".

Нападението в Манчестър бе извършено навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението). Полицията заяви, че нападателят, който бе застрелян при атаката, е 35-годишен британски гражданин от сирийски произход на име Джихад аш Шами.

Израелското правителство обвини Великобритания, че допуска из градовете и университетските кампуси да се шири необуздан антисемитизъм.

Британската вътрешна министърка отбеляза, че разбира силните чувства на всички страни по отношение на конфликта в Газа, но подчерта, че е важно да няма напрежение по британските улици. "Ще направим всичко необходимо, за да осигурим безопасността на еврейската общност", увери Махмуд. Ще има "засилено полицейско присъствие във всички общински обекти – предимно в синагогите, но и на други места", добави тя.

Махмуд изрази разочарование от пропалестинските протести, които се състояха броени часове след атаката.

Пропалестински протести имаше в няколко няколко британски града, а в Лондон се стигна до сблъсъци между демонстранти и служители на реда, като около 40 души бяха арестувани.

"Бях много разочарована, когато видях, че тези протести продължават", каза Махмуд в ефира на телевизия "Скай Нюз". Министърката определи поведението на демонстрантите като "позорно" и добави, че то напълно противоречи на британските ценности.